Ventilus wordt de 85 kilometer lange nieuwe hoogspanningslijn die elektriciteit van de toekomstige nieuwe windmolenparken op zee naar het binnenland moet brengen. Er is heel wat protest, zowel van de betrokken gemeenten als van buurtbewoners.

Naast Wingene en Lichtervelde, dienden ook onder meer Lendelede, Zedelgem, Roeselare, Ardooie en Izegem bezwaar in. Brugge gaat niet in tegen Ventilus. Carine Dewaele, burgemeester van Lendelede legt uit: “Wij zijn op drie plekken getroffen in onze gemeente. Er komt een nieuwe hoogspanningslijn, het hoogspanningsstation op de grens met Izegem wordt uitgebreid en de bestaande luchtleiding richting Avelgem wordt verzwaard. Wij vragen nog altijd voor een ondergronds tracé op gelijkstroom.”