De regering keurde vrijdag ook de bijkomende maatregelen goed. Het verruimde compensatiebeleid, waarover eerder al beslist was, werd in een overeenkomst gegoten. Voor eigenaars van woningen en bouwgronden komen er onder meer procentuele vergoedingen in functie van de afstand tot de hoogspanningslijn, en de eventuele invloed op de waarde van de woning of grond.



Via het Energiefonds maakt de regering 38,5 miljoen euro vrij om de hoogspanningslijn zoveel mogelijk in te passen in het landschap.