'Deerlijk Verenigt' is een van de burgerplatformen die heel wat bezwaarschriften indiende. In Deerlijk voorziet het Ventilusproject een versterking van de bestaande hoogspanningslijn. Waar de lijn in veel gemeenten vooral over landbouwgebied gaat, zijn in Deerlijk zo'n 400 woningen betrokken.

Jan Vanheerweghe woont al tien jaar in de wijk De Heerlijkheid. Ook hij tekende bezwaar aan, net zoals 260 andere inwoners. "De draden worden allemaal verzwaard. Omdat we er op 30 meter van wonen, zijn we bezorgd dat de straling veel hoger zal worden."