De heraanleg maakt deel uit van het Masterplan Kustveiligheid en moet de kust beter beschermen tegen stormen en overstromingen. Tegelijk krijgt de zeedijk een hedendaagse en toekomstgerichte inrichting.

In de meer stedelijke delen van de zeedijk wordt gewerkt met een golfdempende uitbouw, die de bestaande dijk versterkt en ruimte biedt voor een brede wandelpromenade. In de meer residentiële zones komt er een grasdijk, die fungeert als een natuurlijke buffer tegen zee en wind en tegelijk het kustlandschap vergroent.

Het ontwerp voorziet daarnaast in bredere wandelzones, nieuwe toegangen naar het strand en een sterkere verbinding tussen dijk en strand. Terrassen, zitplekken en groenvoorzieningen worden herschikt zodat de zonzijde van de dijk beter benut wordt en er meer ruimte ontstaat voor zachte recreatie.