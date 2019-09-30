Licht op groen voor grootschalige heraanleg van de zeedijk in Middelkerke
Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de grootschalige heraanleg van de zeedijk. Het project combineert een versterkte kustverdediging met meer groen, een brede wandelpromenade en extra ruimte voor ontmoeting en recreatie.
De heraanleg maakt deel uit van het Masterplan Kustveiligheid en moet de kust beter beschermen tegen stormen en overstromingen. Tegelijk krijgt de zeedijk een hedendaagse en toekomstgerichte inrichting.
In de meer stedelijke delen van de zeedijk wordt gewerkt met een golfdempende uitbouw, die de bestaande dijk versterkt en ruimte biedt voor een brede wandelpromenade. In de meer residentiële zones komt er een grasdijk, die fungeert als een natuurlijke buffer tegen zee en wind en tegelijk het kustlandschap vergroent.
Het ontwerp voorziet daarnaast in bredere wandelzones, nieuwe toegangen naar het strand en een sterkere verbinding tussen dijk en strand. Terrassen, zitplekken en groenvoorzieningen worden herschikt zodat de zonzijde van de dijk beter benut wordt en er meer ruimte ontstaat voor zachte recreatie.
Kwalitatieve publieke ruimte
Met deze heraanleg wordt de zeedijk niet alleen veiliger, maar ook aangenamer voor bewoners en bezoekers. De combinatie van kustbescherming, vergroening en een leefbare inrichting zorgt voor een dijk die het hele jaar door uitnodigt om te wandelen, te verpozen en de kust te beleven.
“Met deze vergunning nemen we opnieuw een belangrijke horde richting een sterke en toekomstbestendige kust,” zegt Vlaams minister Jo Brouns. “We beschermen de Middelkerkse kuststrook tegen de impact van de zee en investeren tegelijk in een kwaliteitsvolle en groene publieke ruimte waar inwoners en bezoekers kunnen genieten van zon, zee en ontmoeting. In Westende zien we vandaag al hoe zo’n aanpak werkt, met een geslaagde en gedragen heraanleg.”
Westende
De heraanleg van de zeedijk in Middelkerke vormt de tweede fase van een bredere vernieuwing langs de kust. Eerder werd ook de vernieuwde zeedijk in Westende vergund en gerealiseerd. De werken starten in het najaar van 2026 en zullen gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren.