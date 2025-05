De vernieuwing van zo'n zeedijk gaat daarom meestal samen met het ophogen van het strand en de bouw van stormmuren. Zo is de voorbije 10 jaar ook de zeedijk in Wenduine heraangelegd, en is er in onder meer Westende, Knokke-Heist, en aan de Oosteroever en Raversijde in Oostende ook al helmgras aangeplant. Dat moet het zand beter vasthouden en de stranden versterken, zegt MDK.



Er staan ook nog grote werken gepland om Oostende en Bredene te beschermen tegen overstromingen uit zee en in Nieuwpoort bouwen ze een grote stormvloedkering.