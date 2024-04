Dit weer in het laatste weekend van de Paasvakantie: het is een mooie afsluiter van twee weken die -op de weekends na- eigenlijk nogal wisselvallig en fris waren. En toch zijn ze tevreden aan zee: anderhalf miljoen overnachtingen, evenveel als vorig jaar. En 1,1 miljoen mensen kozen voor een dagje zee, dat is 9 procent meer.