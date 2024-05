In Middelkerke en Westende, maar ook in Wenduine, hebben ze niet gewacht. Daar zijn dijken al duurzame en aantrekkelijke nieuwe ontmoetingsplaatsen. Maar het gaat in het Kustimpulsplan van de provincie ook om iets anders. Niet de grote dijkinfrastructuurwerken, maar een visie op de kwaliteiten van de dijk. Björn Prasse, Burgemeester Blankenberge: “Een streven naar schoonheid is denk ik een juiste insteek. Het is niet zo dat we eenheidsworst willen maken op de zeedijk. Mensen die een voortuintje hebben op de zeedijk... dat is historisch gegroeid... Dat moet kunnen. Alleen moet het dan ook mooi ingevuld worden.”