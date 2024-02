Het memoriaal stelt twee vliegtuigen voor die van elkaar wegvliegen. De leerlingen werkten er 5 maanden aan. Vanmorgen kwam de ambassadeur van Nieuw-Zeeland naar hun werkplaats om hen te bedanken voor het eerbetoon.

Het monumentale werk is het resultaat van een klasproject en krijgt straks, in de lente, een ereplaats op de begraafplaats in Eernegem. De leerlingen van het VTI hebben het verhaal van de twee piloten helemaal gereconstrueerd. In 1943 werden de twee bevriende piloten, Baker en Thomson, in hun gevechtsvliegtuigen neergehaald.