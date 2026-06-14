Het was opperste concentratie bij de leerlingen die vandaag hun proef snelmontagekraan aflegden. Miguel Debackere, lesgever VTI Ieper: “Ik heb de jongens opgeleid met verschillende testen, en nu moeten ze aan een externe examinator tonen wat ze kunnen. Ze moeten zich goed concentreren en rekening houden met de wind.”

Unieke samenwerking

Dit is een unieke samenwerking met een kraanbedrijf dat het materiaal gratis ter beschikking stelt. Pieter Schaut, verantwoordelijke afdeling bouw VTI Ieper: “Dit is een win-winsituatie voor onze school, en het bedrijf dat de kraan levert. We proberen allerlei samenwerkingen op te zetten om de bouw zo aantrekkelijk mogelijk te maken."

Zeker van werk

Het technisch onderwijs, en zeker de bouwopleiding, zit in de lift. Een aantal jaren geleden waren er amper 70 leerlingen bouw in het VTI van Ieper, nu stijgt dat aantal elk jaar met 10 procent. Ieper is ook de enige locatie in de streek waar je nog een bouwopleiding kunt volgen. “De laatste jaren zien we een stijgend aantal leerlingen, een stijgende belangstelling. Ze hebben zeker werk als ze hier afstuderen.”