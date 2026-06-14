Het was vandaag een spannende dag voor vijf leerlingen van het VTI afdeling bouw in Ieper. Zij moesten vandaag hun proef snelmontagekraan afleggen. Technisch geschoold personeel is sowieso al grof wild op de arbeidsmarkt, maar met dit extra attest hebben ze nog een extra argument op zak om een potentiële werkgever te overtuigen. Het VTI in Ieper ziet het aantal leerlingen in de bouwafdeling dan ook elk jaar toenemen.
Het was opperste concentratie bij de leerlingen die vandaag hun proef snelmontagekraan aflegden. Miguel Debackere, lesgever VTI Ieper: “Ik heb de jongens opgeleid met verschillende testen, en nu moeten ze aan een externe examinator tonen wat ze kunnen. Ze moeten zich goed concentreren en rekening houden met de wind.”
Unieke samenwerking
Dit is een unieke samenwerking met een kraanbedrijf dat het materiaal gratis ter beschikking stelt. Pieter Schaut, verantwoordelijke afdeling bouw VTI Ieper: “Dit is een win-winsituatie voor onze school, en het bedrijf dat de kraan levert. We proberen allerlei samenwerkingen op te zetten om de bouw zo aantrekkelijk mogelijk te maken."
Zeker van werk
Het technisch onderwijs, en zeker de bouwopleiding, zit in de lift. Een aantal jaren geleden waren er amper 70 leerlingen bouw in het VTI van Ieper, nu stijgt dat aantal elk jaar met 10 procent. Ieper is ook de enige locatie in de streek waar je nog een bouwopleiding kunt volgen. “De laatste jaren zien we een stijgend aantal leerlingen, een stijgende belangstelling. Ze hebben zeker werk als ze hier afstuderen.”