Normaal verblijven sommige leerlingen van de Okan-klas in Fedasil, maar vandaag mogen ze zich uitleven in de keuken van hotelschool Ter Duinen. “Wij hebben niet de faciliteiten om de jongens zelf te laten koken, maar we weten wel dat veel van hen dat wel graag doen”, vertelt Arnout Debucquoy, begeleider van de minderjarigen zonder ouders in Fedasil.