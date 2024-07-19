Landbouwer Francky flink getroffen door Ventilus: “Schetsen minimaliseren impact van nieuwe hoogspanningslijn”
"De beelden die ons moeten toen hoe Ventilus er gaat uitzien minimaliseren het project," zegt landbouwer Francky Snaet uit Lichtervelde. Hij en zijn landbouwbedrijf zijn straks hard getroffen door de komst van de nieuwe hoogspanningslijn.
Op de akkers aan het huis en de boerderij van Francky Snaet, pal naast de snelweg E403, komen twee hoogspanningsmasten met meerdere lijnen.
Eén mast komt zelfs op vijftien meter van het keukenraam. Maar dat zal zeker méér impact hebben dan de nieuwe beelden van Elia laten uitschijnen, zegt hij: "Ik vind het geminimaliseerd, het zal er in werkelijkheid veel groter uitzien. De kabels zijn grijs, je zit met de E403, dat zal allemaal een grote visuele impact hebben. En dan spreek ik nog niet over de gevolgen voor de gezondheid.
Zaterdag start het openbaar onderzoek voor de 5 omgevingsvergunningen voor hoogspanningslijn van 82 kilometer in Vlaanderen.
Infovergaderingen
Wie dat wil kan dan bezwaar indienen. Om dat zo veel mogelijk te vermijden organiseert Elia op verschillende plaatsen infovergaderingen. Francky zal daar ook bij zijn, maar hij dienst sowieso ook een bezwaarschrift in. Hij ging ook al net als 25 anderen in beroep tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat het tracé vastlegt.
Francky krijgt als compensatie voor de masten op zijn grond in totaal 6.500 euro. Verder is er niets voorzien voor bedrijven.