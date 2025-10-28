Het openbaar onderzoek voor Ventilus start op 8 november en loopt tot 7 december. In die periode kunnen inwoners opmerkingen of bezwaren indienen bij de Vlaamse overheid. Om hen goed te informeren, trekt Elia deze maand met zeven infosessies door West-Vlaanderen. De eerste vindt vanavond plaats in Brugge.

“We merken dat er nog veel foutieve informatie circuleert”, zegt Lotte Van der Stockt, woordvoerder projectcommunicatie bij Elia. “Met deze infosessies willen we ervoor zorgen dat omwonenden correcte en duidelijke uitleg krijgen, zodat ze beter begrijpen wat het project inhoudt.”