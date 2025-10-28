Online atlas moet impact visueel tonen: zo zal Ventilus eruit zien
Een van de nieuwe masten moet langs de E403 in Izegem voor het softwarebedrijf Skyline Communications komen.
Vanaf vandaag organiseert netbeheerder Elia infosessies voor inwoners langs het traject van Ventilus, de geplande hoogspanningsverbinding van de kust tot Avelgem. Tijdens die bijeenkomsten krijgen buurtbewoners uitleg over het project en kunnen ze de impact ervan op hun omgeving bekijken via een online projectatlas.
Het openbaar onderzoek voor Ventilus start op 8 november en loopt tot 7 december. In die periode kunnen inwoners opmerkingen of bezwaren indienen bij de Vlaamse overheid. Om hen goed te informeren, trekt Elia deze maand met zeven infosessies door West-Vlaanderen. De eerste vindt vanavond plaats in Brugge.
“We merken dat er nog veel foutieve informatie circuleert”, zegt Lotte Van der Stockt, woordvoerder projectcommunicatie bij Elia. “Met deze infosessies willen we ervoor zorgen dat omwonenden correcte en duidelijke uitleg krijgen, zodat ze beter begrijpen wat het project inhoudt.”
Interactieve atlas
Tijdens de sessies geeft Elia toelichting over de aanleg van bovengrondse en ondergrondse lijnen, de compensaties voor omwonenden, landbouwers en bedrijven, en de geplande timing van de werken.
Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de projectatlas, een interactieve kaart die toont hoe de hoogspanningslijn het landschap beïnvloedt. De atlas is intussen al online beschikbaar voor iedereen die de impact op zijn buurt wil bekijken.
Deze infosessies staan op de agenda:
- Dinsdag 4 november in de Stadshallen (Markt 7, 8000 Brugge): Beach-Gezelle, Gezelle, Gezelle-Izegem
- Woensdag 5 november in zaal Denotter (Torhoutsesteenweg 76, 8210 Zedelgem): Gezelle-Izegem
- Donderdag 13 november in UZIEN (De Cassinastraat 10, 8540 Deerlijk): Izegem-Avelgem
- Maandag 17 november in Evenementenhal De Ark (Melkerijstraat 2, 8850 Ardooie): Gezelle-Izegem
- Dinsdag 18 november in ‘t SOK (Hogestraat 15, 8870 Kachtem): Izegem-Avelgem
- Woensdag 19 november in OC De Schouw (Statiestraat 113, 8810 Lichtervelde): Gezelle-Izegem
- Dinsdag 25 november in zaal Vaernewijck (Hulstsestraat 217, 8520 Kuurne): Izegem, Izegem-Avelgem