15°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Onli­ne atlas moet impact visu­eel tonen: zo zal Ven­ti­lus eruit zien

Ventilus voor & na Izegem

Een van de nieuwe masten moet langs de E403 in Izegem voor het softwarebedrijf Skyline Communications komen.

Vanaf vandaag organiseert netbeheerder Elia infosessies voor inwoners langs het traject van Ventilus, de geplande hoogspanningsverbinding van de kust tot Avelgem. Tijdens die bijeenkomsten krijgen buurtbewoners uitleg over het project en kunnen ze de impact ervan op hun omgeving bekijken via een online projectatlas.

Het openbaar onderzoek voor Ventilus start op 8 november en loopt tot 7 december. In die periode kunnen inwoners opmerkingen of bezwaren indienen bij de Vlaamse overheid. Om hen goed te informeren, trekt Elia deze maand met zeven infosessies door West-Vlaanderen. De eerste vindt vanavond plaats in Brugge.

“We merken dat er nog veel foutieve informatie circuleert”, zegt Lotte Van der Stockt, woordvoerder projectcommunicatie bij Elia. “Met deze infosessies willen we ervoor zorgen dat omwonenden correcte en duidelijke uitleg krijgen, zodat ze beter begrijpen wat het project inhoudt.”

Interactieve atlas

Tijdens de sessies geeft Elia toelichting over de aanleg van bovengrondse en ondergrondse lijnen, de compensaties voor omwonenden, landbouwers en bedrijven, en de geplande timing van de werken. 

Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de projectatlas, een interactieve kaart die toont hoe de hoogspanningslijn het landschap beïnvloedt. De atlas is intussen al online beschikbaar voor iedereen die de impact op zijn buurt wil bekijken.

Bekijk hier de projectatlas van Elia
Ventilus voor & na Izegem

Een van de nieuwe masten moet langs de E403 in Izegem voor het softwarebedrijf Skyline Communications komen.

Deze infosessies staan op de agenda:

  • Dinsdag 4 november in de Stadshallen (Markt 7, 8000 Brugge): Beach-Gezelle, Gezelle, Gezelle-Izegem
  • Woensdag 5 november in zaal Denotter (Torhoutsesteenweg 76, 8210 Zedelgem): Gezelle-Izegem
  • Donderdag 13 november in UZIEN (De Cassinastraat 10, 8540 Deerlijk): Izegem-Avelgem
  • Maandag 17 november in Evenementenhal De Ark (Melkerijstraat 2, 8850 Ardooie): Gezelle-Izegem
  • Dinsdag 18 november in ‘t SOK (Hogestraat 15, 8870 Kachtem): Izegem-Avelgem
  • Woensdag 19 november in OC De Schouw (Statiestraat 113, 8810 Lichtervelde): Gezelle-Izegem
  • Dinsdag 25 november in zaal Vaernewijck (Hulstsestraat 217, 8520 Kuurne): Izegem, Izegem-Avelgem
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Ventilus

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ramkraak Ieper
Nieuws

Honderden laptops gestolen bij ramkraak in Ieper
VKO Kruiseke
Nieuws

Brandweer moet bestuurder (21) bevrijden uit wrak na zwaar ongeval

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Gault Millau

West-Vlaanderen blijft culinaire topregio in Gault&Millau 2026: zo scoren de restaurants bij ons
Reveil de panne

Herbekijk hier het troostmoment van Reveil vanuit Nieuwpoort
Lagoa 1

Feest in Menen! Legendarische discotheek Lagoa blaast 35 kaarsjes uit
Koesterknuffel 1

Barbara uit Zedelgem geeft kleding van overledenen nieuw leven als koesterknuffel
Batopin Cashautomaat

Negen nieuwe geldautomaten op komst in West-Vlaanderen
Brandweerman Andre 1

Erebrandweerman André viert 105de verjaardag in de kazerne: "ongelofelijke verrassing"
Aanmelden