Sinds de opening in 2015 ontving LAGO Brugge 3,5 miljoen bezoekers en leerden er 15.700 kinderen zwemmen. Het zwemcomplex beschikt over een olympisch 50-meterbad én een groot recreatief gedeelte, deels in openlucht. Centrummanager Hans Vanpoucke blikt trots terug: “We hebben dit zwembad echt op de kaart gezet, dankzij sterke infrastructuur én beleving.”

Tijdens het feestweekend werd ook een nieuwe publiekstrekker onthuld: vier reuzegrote letters L-A-G-O waarin kinderen kunnen klimmen en glijden. De feesttaart werd plechtig aangesneden door schepen van Sport Olivier Strubbe en centrummanager Vanpoucke.