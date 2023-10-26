De padelconstructie naast het nieuwe zwembad op het domein Grasduinen in Bredene trekt vanop afstand de aandacht, maar blijkt niet volledig vergund te zijn. Volgens oppositiepartij Team Bredene gaat het om ongeveer de helft van de constructie.

De gemeente Bredene reageerde schriftelijk op de bouwovertreding. “In het periodiek overleg tussen gemeente en Lago werd ons ongenoegen geuit over deze gang van zaken en werd de duidelijke opdracht gegeven dat de niet-vergunde delen opnieuw moeten worden afgebroken. Dit gaat meer bepaald over de oostelijke helft van de overkapping en de in metaal uitgevoerde noordelijke wand. De leverancier van de overkapping zal de constructie deels weer afbreken in de periode eind november - begin december.”