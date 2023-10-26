17°C
Gloed­nieu­we padel­con­struc­tie bij nieuw zwem­bad Bre­de­ne moet alweer wor­den afge­bro­ken: niet hele­maal vergund’

Bij het nieuwe zwembad in Bredene blijkt de padelconstructie te groot te zijn. Lago, de zwembaduitbater, had een vergunning voor één terrein, maar ongeveer de helft van de constructie werd zonder vergunning gebouwd. De gemeente Bredene laat weten dat de overtreding eind november wordt rechtgezet.

De padelconstructie naast het nieuwe zwembad op het domein Grasduinen in Bredene trekt vanop afstand de aandacht, maar blijkt niet volledig vergund te zijn. Volgens oppositiepartij Team Bredene gaat het om ongeveer de helft van de constructie. 

De gemeente Bredene reageerde schriftelijk op de bouwovertreding. “In het periodiek overleg tussen gemeente en Lago werd ons ongenoegen geuit over deze gang van zaken en werd de duidelijke opdracht gegeven dat de niet-vergunde delen opnieuw moeten worden afgebroken. Dit gaat meer bepaald over de oostelijke helft van de overkapping en de in metaal uitgevoerde noordelijke wand. De leverancier van de overkapping zal de constructie deels weer afbreken in de periode eind november - begin december.”

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
LAGO

