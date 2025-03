Voor veel bezoekers was het verwarmde buitenbad van 28 graden de perfecte plek om van de lentezon te genieten. “Het is waanzinnig plezant en zeker met kleine kinderen is dat leuk,” zegt Udo Maerten, een toerist uit Boom.

Ook de temperaturen hielpen mee aan het zomerse gevoel. Met hier en daar 16 graden kozen sommige bezoekers ervoor om op de ligbanken in de zon te ontspannen, terwijl anderen genoten van een boek. “Voor maart is dit toch uitzonderlijk. Eigenlijk zien we taferelen die we normaal in de zomer verwachten, maar dan een stuk vroeger,” vertelt Hans Vanpoucke van Lago Brugge.