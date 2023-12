De kerstboom in Kortrijk is iets minder lang dan die in Oudenaarde, zo'n 15 meter. Toch wilde de stad nog even nagaan of alles wel veilig was, na enkele dagen met toch wel harde wind. Een expert zegt nu dat alles in orde is.

De stad laat ook sensoren plaatsen op de stam om zo de windsnelheden te meten die de boom te verduren krijgt.