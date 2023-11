De kerstboom is 18,5 meter hoog en stond tot vandaag nog in de tuin van Paul en Marie-José in de Maandagweg in Kortrijk. De boom is bijna 40 jaar oud en werd in de vooravond gerooid. Daarna kwam een bijzonder vervoer de boom ophalen om hem deze avond nog op de Grote Markt te zetten.

Dat de boom nu weggaat voelt toch een beetje vreemd aan, al zijn Paul en Marie-José ook wel blij want bij guur weer begon de hoge boom erg te wiebelen. Hun tuin is zonder de boom dus een stukje veiliger.