Met de verkiezing willen Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde steden en gemeenten aansporen om te zorgen voor veiliger en vlotter fietsverkeer. Burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde: "We zijn enorm trots op deze erkenning. Het toont aan dat onze inspanningen om Koksijde fietsvriendelijker te maken worden gewaardeerd. We blijven ons inzetten om de fietsvoorzieningen verder te verbeteren en het fietsgebruik nog meer te stimuleren. We bedanken iedereen die meehelpt aan de uitvoering van ons sterk fietsbeleid."