Ook op de golfbaan naast de weg is er wateroverlast. De helft van de holes zijn daardoor onbespeelbaar. Het economisch verlies is groot, want dagjesgolfers komen niet naar de kust om tien holes te spelen. "Per jaar hebben wij 7000 bezoekers. In de zomer is het natuurlijk drukker dan in de winter. Nu gaat het toch om een honderdtal spelers dat we nu niet zien," klinkt het. De leden van de club komen wel nog golfen.