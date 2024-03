Sinds het ontstaan van de club in 1903 is dit nog nooit gebeurd: acht van de achttien holes zijn onbespeelbaar door wateroverlast. Het heeft natuurlijk heel wat geregend, maar door de zandgrond sijpelt het water normaal sneller in. "Wij hebben 7 meter zandgrond, dan een kleilaag en dan opnieuw zand. Maar nu werkt de kleilaag dus tegen ons", vertelt voorzitter Carlo Henriksen.



Het economisch verlies is groot, want dagjesgolfers komen niet naar de kust om tien holes te spelen. "Per jaar hebben wij 7000 bezoekers. In de zomer is het natuurlijk drukker dan in de winter. Nu gaat het toch om een honderdtal spelers dat we nu niet zien." De leden van de club komen wel nog golfen.