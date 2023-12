Het incident vond plaats in juli 2022 in het Groeningemuseum in Brugge. Wouter Mouton lijmde zijn rechterhand vast aan 'Madonna met kanunnik Joris van der Paele', een bekend werk van Jan Van Eyck. Na een halfuur kon de klimaatactivist losgemaakt worden. Het schilderij is omgeven door een glazen wand, waardoor het kunstwerk geen schade opliep.