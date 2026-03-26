De raadkamer van Brugge heeft de Brugse klimaatactivist Wouter Mouton (48) onder voorwaarden vrijgelaten. Mouton zat sinds woensdag in de cel na z’n actie tijdens de Ronde van Brugge, waarbij enkele renners ten val kwamen. Opvallend in de rechtbank kreeg hij steun van een groepje sympathisanten. "Men verliest uit het oog wat hij wil en wat hij wil is het klimaat beschermen", klonk het.

De raadkamer in Brugge heeft dinsdagvoormiddag beslist dat klimaatactivist Wouter Mouton (48) de gevangenis onder voorwaarden mag verlaten. Maar hij mag niet meer protesteren op de openbare weg of met de pers praten. Volgens z’n advocate, Joke Callewaert, heeft hij z’n lesje geleerd. "Ik denk dat Wouter zelf heeft ingezien dat wat er gebeurd is, niet door de beugel kan. Hij is zelf ook heel hard geschrokken over de inschattingsfout die hij gemaakt heeft. Hij wil dat absoluut niet meer doen."

Mouton ging afgelopen woensdag op het parcours zitten van de Ronde van Brugge, net voor het aanstormende peloton. Hij liep nog net weg, maar enkele renners gingen toch tegen de grond. "Hij wil de aandacht op het klimaat trekken, dat is een zware problematiek. Maar hij heeft nooit de bedoeling gehad om te saboteren of te kwetsen. Hij is niet tegen sportevenementen. Het is gewoon om de persaandacht te krijgen en dat is spijtig genoeg niet altijd de beste manier."

Sympathisanten

Opvallend: Wouter Mouton kreeg in de rechtbank steun van een groepje sympathisanten. "Wij zijn bijna de enigen. Iedereen keert zich tegen ons. Het is een heel vriendelijk man. Men verliest uit het oog wat hij wil en wat hij wil is het klimaat beschermen. Het is 5 na 12 met het klimaat. Het is onomkeerbaar en Wouter wil dat tonen. Hij heeft nu toch zijn punt kunnen ‘scoren’ en dat keert zich nu tegen hem."

Het parket kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer. In dat geval zou Mouton nog minstens twee weken langer in de gevangenis moeten blijven, tot de beslissing van de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent.

De redactie
Wouter Mouton

Meest gelezen

Ongeval E403 laadbak Moorsele
Nieuws
Update

E403 in Moorsele weer vrij na ongeval van gisteren met vrachtwagen die aan brug hapert
2022-07-05 00:00:00 - Sea King en F16 blikvanger op Expo over luchtmacht in Koksijde - whatsapp_image_2022-07-05_at_2.00.26_pm.jpeg
Nieuws

Piloten Belgische luchtmacht oefenen deze week in West-Vlaanderen: op deze plaatsen ga je dat opmerken
Brand deerlijk 29 maart
Nieuws
Update

Twee minderjarigen geïdentificeerd na brandstichting in leegstaande boerderij in Deerlijk

Lees ook

Oma (68) aangehouden op verdenking van poging tot moord nadat ze kleinzoon (7 maanden) probeerde te doden in Blankenberge

Oma (68) blijft in cel op ver­den­king van poging tot moord op klein­zoon (7 maan­den) in Blankenberge: "De enige oplossing is gepaste begeleiding"
Rechtbank Kortrijk

26 oplichters veroordeeld nadat ze bijna 130.000 euro buit maken bij een schildersbedrijf uit Deerlijk
Gevangenis

13 procent van gevangenentransport wordt niet uitgevoerd in West-Vlaanderen door personeelstekort
Rechtbank brugge

Man (32) veroordeeld voor mensenhandel in kachelzaak in Houthulst
Oma (68) aangehouden op verdenking van poging tot moord nadat ze kleinzoon (7 maanden) probeerde te doden in Blankenberge
Update

Oma (68) aangehouden op verdenking van poging tot moord op kleinzoon (7 maanden) in Blankenberge
De O mens - nieuwe partij Oostende

Bouwgroep Versluys uit Oostende sleept voormalig schepen Yves Miroir voor de rechter
