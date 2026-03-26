De raadkamer in Brugge heeft dinsdagvoormiddag beslist dat klimaatactivist Wouter Mouton (48) de gevangenis onder voorwaarden mag verlaten. Maar hij mag niet meer protesteren op de openbare weg of met de pers praten. Volgens z’n advocate, Joke Callewaert, heeft hij z’n lesje geleerd. "Ik denk dat Wouter zelf heeft ingezien dat wat er gebeurd is, niet door de beugel kan. Hij is zelf ook heel hard geschrokken over de inschattingsfout die hij gemaakt heeft. Hij wil dat absoluut niet meer doen."

Mouton ging afgelopen woensdag op het parcours zitten van de Ronde van Brugge, net voor het aanstormende peloton. Hij liep nog net weg, maar enkele renners gingen toch tegen de grond. "Hij wil de aandacht op het klimaat trekken, dat is een zware problematiek. Maar hij heeft nooit de bedoeling gehad om te saboteren of te kwetsen. Hij is niet tegen sportevenementen. Het is gewoon om de persaandacht te krijgen en dat is spijtig genoeg niet altijd de beste manier."

Sympathisanten

Opvallend: Wouter Mouton kreeg in de rechtbank steun van een groepje sympathisanten. "Wij zijn bijna de enigen. Iedereen keert zich tegen ons. Het is een heel vriendelijk man. Men verliest uit het oog wat hij wil en wat hij wil is het klimaat beschermen. Het is 5 na 12 met het klimaat. Het is onomkeerbaar en Wouter wil dat tonen. Hij heeft nu toch zijn punt kunnen ‘scoren’ en dat keert zich nu tegen hem."

Het parket kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer. In dat geval zou Mouton nog minstens twee weken langer in de gevangenis moeten blijven, tot de beslissing van de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent.