Na zijn nieuwe schuldigverklaring ging Mouton opnieuw tot actie over. De klimaatactivist viseerde het Franse TotalEnergies, dat betrokken is bij de aanleg van een oliepijpleiding in Oeganda en Tanzania. Volgens de Bruggeling werden bijna 100.000 mensen onteigend en vormt de pijplijn een gevaar voor de biodiversiteit in de regio.