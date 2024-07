'Climate justice, when do we want it? Now!', zo komt klimaatactivist Wouter Mouton uit Brugge in beeld op VRT tijdens de live-uitzending van de EK-wedstrijd Nederland-Engeland woensdagavond.

Tijdens de voorbeschouwing in de studio met presentatrice Tess Elst en enkele gasten, haalt Mouton - met mondmasker - lijm uit zijn zakken en begint hij zichzelf vast te lijmen aan de tafel. Presentatrice Tess Elst blijft ijzingwekkend kalm: "Hij plakt eventjes vast", zegt ze rustig.

Of het weldegelijk om 'superlijm' gaat, krijgen we niet te zien. De security komt Mouton al snel van het toneel verwijderen.