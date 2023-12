Mouton kleefde zich in 2022 vast aan het veiligheidsglas van het schilderij ‘Madonna met kanunnik Joris van der Paele’ van Jan Van Eyck in het Groeningemuseum in Brugge. Hij kwam voor de rechtbank en werd schuldig bevonden maar kreeg geen straf.

Eerder vloog hij drie weken de gevangenis in omdat hij in Den Haag zijn hoofd had vastgekleefd aan het veiligheidsglas van schilderij ‘Het Meisje met de Parel’ van Johannes Vermeer.