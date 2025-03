Volgens de krant Het Nieuwsblad zou iemand uit de entourage van de uitbaatster onlangs zijn veroordeeld voor kindermisbruik, maar dat kan voorlopig niet worden bevestigd.



De schorsing gaat in vanaf vandaag. De ouders van 25 baby's en peuters moeten nu plots op zoek naar een oplossing. "We weten dat dit verre van evident is, maar benadrukken dat wij deze beslissing namen in het belang van de kinderen in deze opvang", zegt Wouters.

Kinderopvang 't Fopspeentje moest in 2022 al tijdelijk de deuren sluiten na een klacht.