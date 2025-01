De inspectie in de kinderopvang dateert al van een jaar geleden, maar de uitbater pakte de tekorten nog niet aan. In het rapport van de zorginspectie staat onder meer dat er niet genoeg aandacht is voor het welbevinden, dat niet iedereen betrokken is bij de risicoanalyse en dat er een gebrek aan ventilatie is. Daarom besloot de dienst Opgroeien de kinderopvang tijdelijk te sluiten.

De ouders van de 17 kinderen kregen afgelopen vrijdag het nieuws over de tijdelijke sluiten te horen. De gemeente zoekt mee naar oplossingen voor de ouders, maar wellicht liggen die vooral in andere gemeenten.