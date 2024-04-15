Kanunnik Joris van der Paele toch niet zo gelovig: boek van historicus doet leven over Bruggeling uit de doeken
Kanunnik Joris van der Paele, bekend van het schilderij van Jan van Eyck, was helemaal niet zo'n gelovig man. Het was een ambitieuze Bruggeling belust op geld. Zo trok hij als jongeman naar Italië om voor de paus te gaan werken. Dat blijkt uit het nieuwste boek van historicus Hendrik Callewier uit Kortrijk. De auteur dook jarenlang in archieven in binnen- en buitenland om deze ontluisterende biografie te schrijven.
'Madonna met kanunnik Joris van der Paele' is een van de topwerken van het Groeningemuseum in Brugge. Historicus Hendrik Callewier focust in zijn boek niet op de schilder Jan Van Eyck of het schilderij, wel op de opdrachtgever kanunnik Joris van der Paele. Een gewiekste Bruggeling zo blijkt. "Joris van der Paele was een zeer ambitieuze man die niet uit roeping, maar uit honger naar succes en fortuin naar Rome is getrokken en daar aan het Vaticaanse hof rijk is geworden", vertelt historicus Callewier.
Eind veertiende eeuw trekt Van der Paele naar Italië. Hij is een van de brievenschrijvers aan het pauselijk hof. Daar verdient hij goed zijn brood mee. Hij heeft ook behoorlijk wat invloed. "Ik vond het bijzonder dat hij een grote rol heeft gespeeld in Rome. Het is de man die onder andere getuigt tegen de paus die ervoor zorgt dat een paus wordt afgezet."
"Verdiende geld aan de kerk"
Als Van der Paele oud en ziek is, komt hij terug naar zijn geboortestad Brugge. Hij bestelt een indrukwekkend schilderij bij de bekendste schilder van zijn tijd, Jan van Eyck, om in zijn grafkapel te hangen. "Zelf kwam hij zelden in een kerk, maar hij verdiende wel geld aan de kerk. Het schilderij is gefinancierd met de illegale verkoop van kerkelijke goederen."
Het schilderij hing eeuwen in de Sint-Donaaskerk op de Burg in Brugge. Het is een mirakel dat het ook nu nog in Brugge te zien is. De Spanjaarden wilden het kopen, het verhuisde naar het Louvre in Parijs en werd tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna opgeblazen door verzetsstrijders. Ook dat lees je in het nieuwste boek 'De ijdelheid van de kanunnik'.