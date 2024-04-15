'Madonna met kanunnik Joris van der Paele' is een van de topwerken van het Groeningemuseum in Brugge. Historicus Hendrik Callewier focust in zijn boek niet op de schilder Jan Van Eyck of het schilderij, wel op de opdrachtgever kanunnik Joris van der Paele. Een gewiekste Bruggeling zo blijkt. "Joris van der Paele was een zeer ambitieuze man die niet uit roeping, maar uit honger naar succes en fortuin naar Rome is getrokken en daar aan het Vaticaanse hof rijk is geworden", vertelt historicus Callewier.

Eind veertiende eeuw trekt Van der Paele naar Italië. Hij is een van de brievenschrijvers aan het pauselijk hof. Daar verdient hij goed zijn brood mee. Hij heeft ook behoorlijk wat invloed. "Ik vond het bijzonder dat hij een grote rol heeft gespeeld in Rome. Het is de man die onder andere getuigt tegen de paus die ervoor zorgt dat een paus wordt afgezet."

