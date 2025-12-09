Met de drie nieuwe 'verrekijkers' stelde curator An Pauwels een programma samen met meer dan 70 voorstellingen. "Stephan Vanfleteren schijnt zijn licht op buiten beeld: over hoeveel meer er te zien is als je durft kijken naar wat buiten beeld valt", klinkt het bij de organisatie. "Illustrator Fatinha Ramos belicht de helende kracht van kunst. Schrijver Rebekka de Wit focust op de autovrije stad."

Het volledige programma wordt bekendgemaakt bij de start van de losse ticketverkoop half januari.