10°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Non-fic­tie­boe­ken­fes­ti­val FAAR staat in maart in teken van uit­da­gin­gen in de samenleving

FAAR Oostende 3

Illustratiebeeld

Het non-fictieboekenfestival FAAR in Oostende draait volgend jaar voor de vijfde editie rond de uitdagingen in de samenleving van vandaag en morgen. Drie denkers staan tijdens het festival centraal onder de noemer 'verrekijkers': Stephan Vanfleteren, Fatinha Ramos en Rebekka de Wit.

Het boekenfestival is aan haar vijfde editie toe. Van 6 tot en met 8 maart wordt Oostende ingepalmd door het literaire evenement. De baseline is voor deze editie 'denken over morgen'. De Grote Post vormt het kloppend hart van het festival, dat verder op een tiental locaties plaatsvindt in de badstad. Verschillende gasten nemen er deel aan interviews, workshops, sofagesprekken, voorleessessies en lezingen.

Meer dan 70 voorstellingen

Met de drie nieuwe 'verrekijkers' stelde curator An Pauwels een programma samen met meer dan 70 voorstellingen. "Stephan Vanfleteren schijnt zijn licht op buiten beeld: over hoeveel meer er te zien is als je durft kijken naar wat buiten beeld valt", klinkt het bij de organisatie. "Illustrator Fatinha Ramos belicht de helende kracht van kunst. Schrijver Rebekka de Wit focust op de autovrije stad."

Het volledige programma wordt bekendgemaakt bij de start van de losse ticketverkoop half januari.

Belga
FAAR Boeken Non-fictie

Meest gelezen

2021-03-15 00:00:00 - Ook in Nieuwpoorts hersteloord slaat coronavirus toe
Nieuws

Koningspaar viert volgende week in Nieuwpoort 75 jaar Samana en 40 jaar Ter Duinen
2016-11-07 00:00:00 - ComingWorldRememberMe wint prestigieuze Britse award
Nieuws

Kringwinkel Oostkamp gaf al dertig herdenkingsbeeldjes terug aan Koen Vanmechelen
Bezoek Koning Nieuwpoort
Nieuws

Koninklijk feest: Ter Duinen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en koningin Mathilde

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Fort napoleon Oostende

Minister Weyts wil veel meer bezoekers voor Vlaamse erfgoedsites
Flipkowlier2

Flip Kowlier brengt eenmalig jubileumconcert op Festival Dranouter
Game Panamarenko

Studenten Howest brengen Panamarenko’s kunst digitaal tot leven met VR-game
Raymond van het Groenewoud

Wie nam de gitaar van Raymond van het Groenewoud mee in Brugge?
702opbrengstkerstmarkt1

Kerstmarkt in Brugge is populair: meer dan een miljoen bezoekers
Droomkaravaan Heist 2

De Droomkaravaan betovert Heist met feestelijke parade
Aanmelden