Non-fictieboekenfestival FAAR staat in maart in teken van uitdagingen in de samenleving
Illustratiebeeld
Het non-fictieboekenfestival FAAR in Oostende draait volgend jaar voor de vijfde editie rond de uitdagingen in de samenleving van vandaag en morgen. Drie denkers staan tijdens het festival centraal onder de noemer 'verrekijkers': Stephan Vanfleteren, Fatinha Ramos en Rebekka de Wit.
Het boekenfestival is aan haar vijfde editie toe. Van 6 tot en met 8 maart wordt Oostende ingepalmd door het literaire evenement. De baseline is voor deze editie 'denken over morgen'. De Grote Post vormt het kloppend hart van het festival, dat verder op een tiental locaties plaatsvindt in de badstad. Verschillende gasten nemen er deel aan interviews, workshops, sofagesprekken, voorleessessies en lezingen.
Meer dan 70 voorstellingen
Met de drie nieuwe 'verrekijkers' stelde curator An Pauwels een programma samen met meer dan 70 voorstellingen. "Stephan Vanfleteren schijnt zijn licht op buiten beeld: over hoeveel meer er te zien is als je durft kijken naar wat buiten beeld valt", klinkt het bij de organisatie. "Illustrator Fatinha Ramos belicht de helende kracht van kunst. Schrijver Rebekka de Wit focust op de autovrije stad."
Het volledige programma wordt bekendgemaakt bij de start van de losse ticketverkoop half januari.