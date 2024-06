Sep Vanmarcke en Jonas Heyerick kwamen samen in wielermuseum Koers in Roeselare. Het is nu bijna een jaar geleden dat Vanmarcke moest stoppen met koersen door hartproblemen. Het boek heeft hem geholpen om alles te verwerken.

Sep Vanmarcke: "Achteraf gezien was ik heel blij dat Jonas mij kwam contacteren om dat te doen. En ja, het is een speciaal traject geweest. En het is voor mij ook een belangrijk traject geweest om alles te kunnen plaatsen wat er het afgelopen jaar gebeurd is, om herinneringen op te halen. Om ook te denken aan de toekomst."