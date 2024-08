Het tornooi Brugse Meesters telt deelnemers uit 22 landen en heeft een goede naam in de schaakwereld. De organisatie moest dit jaar zelfs deelnemers weigeren door plaatsgebrek.



Opvallend is dat één derde van de ruim 300 schakers jonger is dan 21 jaar. Dat succes is te danken is aan de inspanningen van scholen in de buurt én een positief effect van corona.



Het schaaktornooi in Brugge loopt nog tot en met vrijdag.