"Het stadsbestuur heeft meteen na de invoering van die zone 30 overal flitspalen neergepoot en de politie ingeschakeld om zo veel mogelijk flitsboetes te genereren", aldus John Crombez.

Een flitspaal moet altijd als doel hebben om de verkeersveiligheid te verhogen en mag er niet louter staan om zo veel mogelijk boetes uit te schrijven, reageert het verkeersveiligheidsinstituut Vias. Over de concrete situatie in Oostende neemt het instituut geen standpunt in. "Dat is lokaal en heel contextgevoelig", zegt woordvoerder Stef Willems. "Je moet een zone 30 invoeren op locaties waar er veel interactie is tussen kwetsbare weggebruikers en gemotoriseerd verkeer. Er komen dan minder ongevallen voor en de verkeersleefbaarheid stijgt, onder meer door een daling van het geluidsniveau."