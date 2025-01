Bij de ouders was er ongenoegen ontstaan nadat ze gisteren plots te horen kregen dat er vanaf maandag geen naschoolse kinderopvang meer is, op vijf locaties in Jabbeke. De gemeente had dat vooraf kunnen inschatten, vinden de ouders.

Vooral in Varsenare, waar heel wat nieuwe jonge gezinnen bijkwamen, was al enkele jaren duidelijk dat er plots veel jonge kinderen zouden bijkomen.