Winnaar Xander Eeckhout studeerde in juni vorig jaar af als bachelor Energiemanagement aan hogeschool Howest. In zijn bachelorproef bestudeerde hij hoe voedingsbedrijf Vandemoortele in Izegem energie zou kunnen besparen door thermische energierecuperatie.

“De conclusie was dat 90 procent van de afgevoerde warmte eigenlijk hergebruikt kon worden in andere processen. Goed voor een energiebesparing van maar liefst 80 procent”, legt Xander uit. “Het mooie is dat Vandemoortele mijn werk de komende jaren effectief zal implementeren."