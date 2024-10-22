Jeffry Mille is één van de fotografen die deelneemt aan de tentoonstelling. Hij had een zwaar ongeval in maart 1995 en liep daarbij een hersenletsel op. Hij draagt daar elke dag de gevolgen van, ook al zie je dat niet altijd. Jeffry Mille: “Soms zeg ik iets mis. Sommige mensen die je niet goed kent zeggen dan: wat zegt die nu? Andere mensen moeten ermee lachen."

Klachten niet altijd zichtbaar

Maar het is niet om te lachen. Dat wil de tentoonstelling duidelijk maken: het dagelijks leven van mensen met een niet aangeboren hersenletsel verloopt niet altijd makkelijk. Hun klachten zijn niet altijd zichtbaar, en dat leidt soms tot onbegrip. Charlotte Schepens, arts Fysische Geneeskunde AZ Delta: “We zien dat het voor veel patiënten niet makkelijk is om terug te keren in de maatschappij. Ze zeggen: mijn familie ziet niets aan mij. Maar ze hebben een moeilijker tempo om zaken op te lossen. Ze hebben een geheugenproblematiek die kan aanwezig zijn. Bij sommigen is dat groter dan bij andere. Maar er moet veel meer erkenning komen in de maatschappij."