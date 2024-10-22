Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In AZ Delta in Roeselare loopt momenteel een fototentoonstelling met werk van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Hoe ziet hun wereld eruit? En hoe ziet de wereld hen? Het is niet makkelijk, dat is duidelijk, voor mensen die bijvoorbeeld een beroerte kregen of een zwaar ongeval hadden. De tentoonstelling moet bezoekers helpen om meer inzicht te krijgen.
Jeffry Mille is één van de fotografen die deelneemt aan de tentoonstelling. Hij had een zwaar ongeval in maart 1995 en liep daarbij een hersenletsel op. Hij draagt daar elke dag de gevolgen van, ook al zie je dat niet altijd. Jeffry Mille: “Soms zeg ik iets mis. Sommige mensen die je niet goed kent zeggen dan: wat zegt die nu? Andere mensen moeten ermee lachen."
Klachten niet altijd zichtbaar
Maar het is niet om te lachen. Dat wil de tentoonstelling duidelijk maken: het dagelijks leven van mensen met een niet aangeboren hersenletsel verloopt niet altijd makkelijk. Hun klachten zijn niet altijd zichtbaar, en dat leidt soms tot onbegrip. Charlotte Schepens, arts Fysische Geneeskunde AZ Delta: “We zien dat het voor veel patiënten niet makkelijk is om terug te keren in de maatschappij. Ze zeggen: mijn familie ziet niets aan mij. Maar ze hebben een moeilijker tempo om zaken op te lossen. Ze hebben een geheugenproblematiek die kan aanwezig zijn. Bij sommigen is dat groter dan bij andere. Maar er moet veel meer erkenning komen in de maatschappij."
“De foto's zijn best wel moedig. Het was soms confronterend voor de mensen zelf."
Deze tentoonstelling komt er op initiatief van ’t Spoor, een organisatie die mensen met een niet-aangeboren hersenletsel ondersteunt. Guy Brinckman, begeleider ’t Spoor: “De foto's zijn best wel moedig. Het was soms confronterend voor de mensen zelf. Er staan teksten bij waarvan ik zeg: Ben je zeker dat je die tekst bij die foto wil hangen? Dat is heel open dat je daarover durft spreken, over verslaving bijvoorbeeld. k vind het zelf als begeleider heel ontwapenend dat mensen met nah zich bloot kunnen geven."
De gratis tentoonstelling ‘Blik op de Wereld met een niet-aangeboren hersenletsel’ loopt nog tot 20 oktober in AZ Delta, campus Brugsesteenweg.