Vzw Velt liet bij 112 gezinnen, vooral in Vlaanderen stalen nemen in de slaapkamer om te kijken of er pesticides aanwezig zijn. In onze provincie namen ze een tiental stalen. In al die stalen zijn in totaal 137 verschillende pesticiden aangetroffen, gemiddeld per staal 21 pesticiden. Bij Dora Tielemans en haar man in Rollegem (foto) zaten er 18 in hun staal. In een slaapkamer in Heuvelland waren er dat maar liefst 44.