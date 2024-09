Vanavond wordt alles officieel in gebruik genomen. Volgens het stadsbestuur van Nieuwpoort is er zowel voor de jeugd als de sporters al lang nood aan een complex als dit. Bert Gunst, schepen van Jeugd en Sport Nieuwpoort: “Na 40 jaar hebben we eindelijk onze langgedroomde sporthal. De jeugd heeft dit de voorbij jaren voor een stuk gemist. En we hebben er dan nog een zeer mooi jeugdcentrum eraan gekoppeld. Sporters en jongeren in Nieuwpoort zijn zeer gelukkig.”