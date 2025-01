Burgemeester Lieven Cobbaert is trots op de komst van het kunstwerk. “De triptiek gaat natuurlijk over de geschiedenis van de kasseileggers, een belangrijk element in onze identiteit. Het past perfect in ons gemeentelogo, waarin het middenste icoontje naar de kasseien en kasseileggers verwijst. Het is geweldig om dit in onze raadszaal te mogen tonen,” zegt hij.

De geschiedenis van de kasseileggers in Eernegem gaat terug tot 1811, toen een stratenmaker uit Wallonië zich in de regio vestigde en anderen opleidde in het vak van kasseilegger. Het vak werd steeds populairder en tegen 1900 werkten er al zo'n 60 kasseileggers in de gemeente. Koenraad Vandenbussche, lokale historicus, vertelt: “In het centrum van Eernegem herinnert een standbeeld ons aan die geschiedenis. Het is bijzonder dat het kunstwerk nu, met de triptiek, nog meer wordt ontsloten voor het publiek.”

Dankzij een schenking van het trefcentrum Brouwershove van de CM krijgt de gemeente nu de kans om het werk voor altijd te bewaren en te delen met de bevolking. Zo blijft de herinnering aan de kasseileggers en hun invloed op de regio levend, in een kunstwerk dat zowel het verleden als de trots van Ichtegem weerspiegelt.