De Triënnale gaat over kunst die bevattelijk is. De mensen staan voor het kunstwerk en kunnen het via een app lezen en zo begrijpen. Het is op plaatsen waar we van zeggen 'daar komt er niemand' en nu komt de Bruggeling en de toerist ernaartoe. Het binnenplein van Hof Bladelein is zo’n verborgen plek die geschiedenis ademt. Hier pakt Studio Ossidiana uit met een archeologisch onderzoek.