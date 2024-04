Een opvallende tuin in hartje Brugge. De Noorse kunstenaar Per Kristian Nygart brengt op eigenzinnige wijze de tuin terug die het Gruuthusepaleis ooit had. Het is één van de blikvangers van de verrassende tentoonstelling Rebel Garden. Meer dan 80 kunstenaars stellen tentoon, verspreid over drie musea. Het doel is om mensen aan te zetten tot groener leven, meer in de tuin door te brengen en meer respect te tonen voor de natuur