Elf­de edi­tie Krikrak van start in Brug­ge: twee dagen vol cre­a­ti­vi­teit voor kinderen

Krikrak

In Brugge is de elfde editie van het kinderkunstenfestival Krikrak van start gegaan. Twee dagen lang openen tien cultuurhuizen hun deuren voor een programma vol creatieve activiteiten voor kinderen.

Een reuzenstoet trok door de stad om de nieuwe kunsthal BRUUSK feestelijk te verwelkomen. De bewegende figuren, ontworpen door leerlingen van drie Brugse basisscholen, stellen items voor uit het Gruuthusemuseum, de Koninklijke Stadsschouwburg en het Concertgebouw.

"We hebben er veel tijd ingestoken, maar het was het heel hard waard."

Leerling Brugse basisschool

“Een piano en handen die de piano bespelen. We hebben er veel tijd ingestoken, maar het was het heel hard waard,” vertelt een van de leerlingen. De creaties zijn geïnspireerd door eerdere projecten zoals de reuzenspin van La Machine en het tapekunstwerk van Numen/For Use, waarbij materialen werden hergebruikt voor de nieuwe kunstwerken.

Ook in tien Brugse cultuurhuizen is er van alles te beleven: van knutselen en verkleden tot bouwplezier met LEGO. In de Koninklijke Stadsschouwburg kan je zelfs op de scène spelen. Hier wordt onder meer gewerkt rond het thema Día de los Muertos, waarbij kinderen op een creatieve manier de doden herdenken.

Het festival gaat morgen nog verder, zodat kinderen volop kunnen genieten van kunst en creativiteit in Brugge.

Krikrak3
Krikrak 2
Krikrak 4
