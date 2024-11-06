Ook in tien Brugse cultuurhuizen is er van alles te beleven: van knutselen en verkleden tot bouwplezier met LEGO. In de Koninklijke Stadsschouwburg kan je zelfs op de scène spelen. Hier wordt onder meer gewerkt rond het thema Día de los Muertos, waarbij kinderen op een creatieve manier de doden herdenken.

Het festival gaat morgen nog verder, zodat kinderen volop kunnen genieten van kunst en creativiteit in Brugge.