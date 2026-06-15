De opera, Carmen, is een wereldberoemd stuk van de Franse componist Georges Bizet. Choreograaf Wim Vandekeybus creëerde een eigen interpretatie van het werk. "Het wordt een heel fysieke voorstelling waarin de dansers echt de leiding nemen. Daarnaast hebben we ook nieuwe elementen toegevoegd die niet letterlijk in het verhaal zitten, maar die het aura van Carmen versterken", vertelt Vandekeybus.

Carmen vertelt het verhaal van de vrijgevochten romavrouw en haar turbulente relatie met een soldaat. Wanneer Carmen uiteindelijk kiest voor een stierenvechter, loopt het verhaal tragisch af.