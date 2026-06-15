Uitverkochte opera ‘Carmen’ strijkt neer in Concertgebouw Brugge: “120 artiesten op het podium”
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In het Concertgebouw in Brugge is er vanavond de historische opera Carmen. Choreograaf Wim Vandekeybus herwerkte de beroemde klassieker van Georges Bizet samen met Opera Ballet Vlaanderen. De voorstelling is volledig uitverkocht en brengt zo’n 120 artiesten op het podium.
De opera, Carmen, is een wereldberoemd stuk van de Franse componist Georges Bizet. Choreograaf Wim Vandekeybus creëerde een eigen interpretatie van het werk. "Het wordt een heel fysieke voorstelling waarin de dansers echt de leiding nemen. Daarnaast hebben we ook nieuwe elementen toegevoegd die niet letterlijk in het verhaal zitten, maar die het aura van Carmen versterken", vertelt Vandekeybus.
Carmen vertelt het verhaal van de vrijgevochten romavrouw en haar turbulente relatie met een soldaat. Wanneer Carmen uiteindelijk kiest voor een stierenvechter, loopt het verhaal tragisch af.
"Ik ben heel blij dat ik deze rol heb aangenomen. Carmen is een sterke vrouw die weet wat ze wil."
De hoofdrol wordt vertolkt door mezzosopraan Josy Santos. Voor haar is de rol van Carmen bijzonder betekenisvol. "Ik ben heel blij dat ik deze rol heb aangenomen. Carmen is een sterke vrouw die weet wat ze wil. Die houding heb ik meegenomen in mijn eigen leven”, vertelt Santos.
Met ongeveer 120 mensen op het podium wordt het een indrukwekkende productie. De voorstellingen in Brugge zijn inmiddels volledig uitverkocht.