Twee dagen lang genoten kinderen en gezinnen van theater, muziek, film en workshops. Hoogtepunt was de reuzenstoet van het Concertgebouw, het Gruuthusemuseum en de Stadsschouwburg naar de nieuwe kunsthal BRUSK.

“Krikrak blijft een feest van verbondenheid,” zegt burgemeester Dirk De fauw. “Het toont hoe cultuur kinderen en gezinnen dichter bij elkaar brengt.” Schepen van Cultuur Nico Blontrock vult aan: “De samenwerking tussen scholen, kunstenaars en cultuurhuizen maakt dit festival uniek. Kunst moet je beleven, niet enkel bekijken.”