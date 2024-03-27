Aanmelden
Brugge

13.000 bezoe­kers op kin­der­kun­sten­fes­ti­val Krikrak in Brugge

Krikrak 1 11 2025 c Brugge Plus Beer Vanhoutte 4 1

Brugge kleurde dit weekend opnieuw vol fantasie en verbeelding tijdens het kinderkunstenfestival Krikrak. De elfde editie lokte ruim 13.000 bezoekers naar verschillende locaties in de stad.

Twee dagen lang genoten kinderen en gezinnen van theater, muziek, film en workshops. Hoogtepunt was de reuzenstoet van het Concertgebouw, het Gruuthusemuseum en de Stadsschouwburg naar de nieuwe kunsthal BRUSK.

“Krikrak blijft een feest van verbondenheid,” zegt burgemeester Dirk De fauw. “Het toont hoe cultuur kinderen en gezinnen dichter bij elkaar brengt.” Schepen van Cultuur Nico Blontrock vult aan: “De samenwerking tussen scholen, kunstenaars en cultuurhuizen maakt dit festival uniek. Kunst moet je beleven, niet enkel bekijken.”

Het festival sloot af met een sfeervol vuurmoment in House of Time en het mysterieuze Fluisterbal der Vermomden in het Provinciaal Hof.

Elfde editie Krikrak van start in Brugge: twee dagen vol creativiteit voor kinderen
