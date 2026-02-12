Olifant Tembo is het decor van een van de voorstellingen op het kinderkunstenfestival Spinrag in Kortrijk. De show is gebaseerd op mentalisme, een vorm van kunst waarbij de artiest de illusie wekt buitengewone mentale gaven te bezitten. Tijdens een korte introductie buiten wordt het verhaal gekozen en voorspellen de spelers ook enkele getallen. Daarna trekken de toeschouwers naar binnen, in de buik van de olifant.



"In de olifant is er dan een magische beleving", aldus theatermaker en kunstenaar Kurt Demey. "Dat kan een all you can eat restaurant worden. Dat kan een een grot van een zeemeerman zijn. Dus vanaf je in de olifant zit, dan zit je eigenlijk in een fantasiewereld."

Na een kwartiertje zit de voorstelling erop. Olifant Tembo trekt vanavond terug huiswaarts, maar het festival Spinrag loopt nog heel de week verder in Kortrijk met tal van andere activiteiten.