De zone investeerde tot slot in de aankoop van vijf drones.

“Daarmee zijn we nu niet enkel meer te land en ter zee vertegenwoordigd maar ook in de lucht. De inzet van drones bij de brandweer is één van de nodige innovatieve stappen in de moderne brandbestrijding en hulpverlening. Ze creëren aanzienlijke voordelen naar efficiëntie, veiligheid en effectiviteit van operaties door een snellere en volledige beeldvorming.

De gemaakte (hittte-) beelden worden meteen ook gestreamd naar het commando. Deze drones zullen in de belading van de twee eerstelijns commandovoertuigen geplaatst worden gezien deze op elke interventie van betekenis sowieso aanwezig zijn. Op dit moment leiden we intern een groot aantal piloten op”, besluit Zone 1.