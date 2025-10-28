De melding kwam dinsdagavond binnen bij de brandweer van de zone Westhoek om 18.16 uur. “Wij zijn opgeroepen in het kader van de procedure ‘redding Belgische kust’ na een melding van een mogelijk object dat is neergekomen in het water”, verklaart Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek.

“Volgens de meldster kan het gaan om een vliegtuigje of een drone die zou neergestort zijn op een drietal km van de kustlijn, ter hoogte van De Panne. Brandweer Westhoek, politiezone Westkust, de kustwacht, de scheepvaartpolitie en een helikopter van de Nederlandse kustwacht zijn ter plaatse voor de zoekactie. Voorlopig is niks aangetroffen.”