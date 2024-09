Howest pakt uit met twee nieuwe bacheloropleidingen: Idea en Innovation management in Kortrijk, en de unieke opleiding cybersecurity hier in Brugge. Nog nieuw is de bachelor-na-bachelor Sustainable Energy Management. Eén op tien Howest-studenten komt uit het buitenland.

"We zien dat de lerarenopleiding een sterke groei kent. Zowel kleuter, lager maar ook secundair onderwijs. En dan zeker ook bedrijfsmanagement.... We zien ook groei in aantal IT-opleidingen en enkele andere knelpuntberoepen in de arbeidsmarkt."

Bachelor in de verpleegkunde bijvoorbeeld. Graduaten en HBO5-studenten kunnen hier kiezen voor een verkorte opleiding van twee en een half in plaats van vier jaar.

Maxine Le Berre is een nieuwe student bachelor verpleegkunde: "Mijn plan was gewoon HB05 en gaan werken. Maar ik heb dan stage gedaan op intensieve en spoed en dat heeft me dan geprikkeld om brugopleiding te doen."