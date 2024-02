Relschoppers veroorzaakten toen heel wat schade aan woningen en voertuigen. Ze staken zelfs een wagentje in brand. Ze bekogelden ook de politie. Twaalf agenten raakten daarbij gewond.

Op basis van de camerabeelden konden meer dan twintig verdachten geïdentificeerd worden. De rechter in Brugge sprak zich niet uit over dat geweld, door procedurefouten. Maar het Hof van Beroep veroordeelt hen nu toch omdat het de hooligans vooral om het geweld te doen was.