Dat gebeurde voor en na de bekerfinale tussen Club en Anderlecht in het Koning Boudewijnstadion. De actievoerders stappen naar Brugge en willen daar zondag aankomen. Het is een optocht tegen racisme en haat, en voor verbinding. En opvallend, ook supporters van Club Brugge stappen mee.

Matthias Cabus, initiatiefnemer Mars tegen Racisme: “We willen tonen dat niet alle supporters hooligans zijn. We willen absoluut niet veralgemenen. Er zijn ook veel supporters van goede wil. Er is een deel waarbij het is misgelopen. Daar willen we ook de aandacht op vestigen. Maar we willen vooral niet veralgemenen, want dat gebeurt te vaak als het over zulke thema’s gaat.”