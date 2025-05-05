18°C
Mars tegen racis­me van Molen­beek naar Brug­ge na hooligangeweld

In Molenbeek, bij Brussel is vanmiddag een mars tegen racisme begonnen. Een reactie op de rellen van begin mei waarbij hooligans van Club Brugge handelszaken en buurtbewoners hebben aangevallen. De mars startte bij Brico Ben, dat heel wat schade leed tijdens de rellen.

Dat gebeurde voor en na de bekerfinale tussen Club en Anderlecht in het Koning Boudewijnstadion. De actievoerders stappen naar Brugge en willen daar zondag aankomen. Het is een optocht tegen racisme en haat, en voor verbinding. En opvallend, ook supporters van Club Brugge stappen mee.

Matthias Cabus, initiatiefnemer Mars tegen Racisme: “We willen tonen dat niet alle supporters hooligans zijn. We willen absoluut niet veralgemenen. Er zijn ook veel supporters van goede wil. Er is een deel waarbij het is misgelopen. Daar willen we ook de aandacht op vestigen. Maar we willen vooral niet veralgemenen, want dat gebeurt te vaak als het over zulke thema’s gaat.”

Rellen beker brussel
Sport

Rellen tussen supportersclans ontsieren bekerfinale: 80 mensen medisch verzorgd
Redactie
Club Brugge Hooligans

