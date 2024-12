De afgelopen vijf seizoenen werden ook 56.885 maanden aan administratieve stadionverboden opgelegd. In het seizoen 2019-2020 werden iets meer dan 600 stadionverboden uitgevaardigd. Dat aantal steeg in het seizoen 2021-2022 tot 1.374. Het daaropvolgende seizoen daalde het aantal stadionverboden opnieuw tot 883, om in het seizoen 2023-2024 opnieuw te stijgen tot 987.